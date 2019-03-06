HABER

Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şehidin ismi alt geçide, bir şehidin ise parka verilerek yaşatılacak.2016 tarihinde Hakkari Çukurca’da güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında 3 Eylül’de çıkan çatışmada yaralanan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şehidin ismi alt geçide, bir şehidin ise parka verilerek yaşatılacak.
2016 tarihinde Hakkari Çukurca’da güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında 3 Eylül’de çıkan çatışmada yaralanan İnegöllü Uzman Çavuş Yavuz Mete, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İnegöl’e bağlı mesudiye mahallesinde ikamet eden ailesi yeni yapılan mesudiye alt geçidine oğullarının isimlerini verilmesini talep etti. Bu talep üzerine İnegöl Belediye meclisinde görüşülerek şehidin isminin Yeni yapılan alt geçide verilmesi meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
Diğer bir talepte ise geçtiğimiz yıl Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Gençer’in ailesinden geldi. Şehit ailesi çocuklarının isminin mahallede bulunan parka verilmesi istedi. Belediye meclisinde yapılan görüşmede bu madde oy birliğiyle kabul edildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Şehit yakınlarına öncelikle sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarından hem belediyemize hem de kaymakamlığa gelen talepler vardı. Bunları önemsiyoruz. Çünkü o ismi yaşatmakla kalmıyoruz, ülkemize, milletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yapılan menfur saldırıları unutmamak istedik. Bu isimlerin yaşamasının doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

Şehitlerimiz isimleriyle yaşatılacak

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz (2)
Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirttiÜmraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Nefes kesen derbideki bomba gerçek ortaya çıktı

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.