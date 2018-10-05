Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Hain saldırının ardından hayatını kaybeden şehitlerimizi ebediyete uğurlamak için ilk olarak Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı bir tören düzenlendi. Batman'daki törene, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.