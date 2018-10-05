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Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 8 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimiz, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Hain saldırının ardından hayatını kaybeden şehitlerimizi ebediyete uğurlamak için ilk olarak Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı bir tören düzenlendi. Batman'daki törene, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için İstanbul'daki camilerde sela okundu.
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ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR

ŞEHİTLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYOR
Gercüş'ün Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.
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Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı. Şehit düşen askerler yürekleri yakan görüntülerle son yolculuklarına uğurlandı.
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İstanbul'un 39 ilçesinde Batman'da şehit olan askerler için sela okunmasına karar verildi. Bu karar üzerine ilçe müftülüklerince belirlenen merkezi camilerde şehit askerler için sela okundu.
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ŞEHİT AYDIN İLE GÖKSU'NUN CENAZESİ AMASYA'YA GETİRİLDİ

ŞEHİT AYDIN İLE GÖKSU'NUN CENAZESİ AMASYA'YA GETİRİLDİ
Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın ile Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun cenazesi, Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirildi.
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Şehit Aydın'ın cenazesi Suluova'ya, şehit Göksu'nun cenazesi Ladik'e gönderildi.
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Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen Nesrin Atığ, tabuta sarılarak, "Hayallerimizi aldı hainler" dedi.
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ŞEHİT AĞABEYE KAMUFLAJLI UĞURLAMA

ŞEHİT AĞABEYE KAMUFLAJLI UĞURLAMA
Eskişehirli şehit neşet gök son yolculuğuna uğurlandı şehidin 7 yaşındaki kardeşi askeri kamuflajla katıldığı cenazede tabutun başından ayrılmadı
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İşte şehit düşen askerlerin son yolculuklarına uğurlandığı anlarda yaşananlar...
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hep olan gariba oluyor askerlikle işi olmayanlarda tvlerde ahkem kesiyor yukarıdakilerinde çocukları askere gitsin bıraksınlar çürük ayakkarını
nerden İdam nerde vekıller niye herkes kör sağır
bu ülke için askerlik yapmayanlar o şehidi umuzunu za sakın almayın.
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