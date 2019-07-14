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"Şehitlerimiz ve gazilerimiz şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: - "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir." dedi.

Valilik tarafından kentteki bir otelde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilere verilen yemekte konuşan Yıldırım, Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Şehitlerin kahramanlıkları sayesinde bu ülkenin var olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için toprağa verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir maddi karşılığı olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun." diye konuştu.

Gazi ve şehitlerin bu ülke için verdiklerini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini aktaran Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar çocuklarımız güzel sabahlara uyansın, ramazanda kandiller yansın, kubbelerimiz Allah kelamıyla inlesin diye canlarını feda ettiler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir.

Kahramanmaraş’ı Sütçü İmam’dan, İstanbul’un fethini Ulubatlı Hasan’dan ayrı düşünebilir miyiz? Çanakkale’yi Seyit Onbaşı’nın cesaretini anlatmadan yahut Gazi Mustafa Kemal’i anmadan anlatabilir miyiz? Kurtuluş Savaşı'mızın her bir cephesi şehit ve gazilerimizin hikayeleriyle bezeli değil midir? Ne mutlu bize ki yüzyıl önceki yüksek karakterli ruh ne ise hala bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye, bu topraklar bize hep vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktadır."

Programa, Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Tekirdağ valiik

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