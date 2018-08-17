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Şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Jandarma Uzman Çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek'in naaşları memleketlerine uğurlandı - Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Jandarma Uzman Çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek için tören düzenlendi.

Şehitlerin Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşları, görev yaptıkları İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın ve Muhammed Fatih Toprak, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum amirleri, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu ve dua edildi. Bakan Soylu, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek başsağlığı diledi.

Şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar da Türk bayrağı açarak tekbir getirdi ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde cenaze nakil araçlarına konulan şehitlerin naaşları, memleketlerine uğurlandı.

Aslen Hataylı olan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer (39) eşinin memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuşlar Kürşat Yılmaz (41) Diyarbakır'da, Tuncer Doğan (28) Ağrı'da, Oğuzhan Tekerek (33) Osmaniye'de toprağa verilecek.

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Gaziantep İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit tören

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