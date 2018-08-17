Şehitlerimizi uğurluyoruz

OSMANİYE (AA) - Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesi memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Oğuzhan Tekerek'in naaşı, sabah Adıyaman Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Osmaniye'ye getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene şehidin annesi Emine , babası Necati, eşi Tülay, çocukları Necati Eren ile Belinay Tekerek, kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bazı milletvekilleri, Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında gözyaşı döken şehidin yakınlarını görevliler teskin etmeye çalıştı.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek'in cenazesi, Osmaniye Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Dün, Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit olmuştu.

