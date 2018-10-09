Şehitlerimizi uğurluyoruz

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'da defnedildi.

Şehit Hekim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Kuleönü kasabasındaki babaevine getirildi. Şehit için burada dua edildi. Ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Valilik önüne götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan, kardeşleri Beyza, Burak, eşi Arzu Hekim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Şehidin annesi Ayşe Hekim törene ambulansla getirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hekim'in naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.

Törene katılanlar tekbir getirip slogan attı.

Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

