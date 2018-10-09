Şehitlerimizi uğurluyoruz

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Mustafa Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin eşi Dilek ile baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti.

Şehidin babası Niyazi Aydın, terörü lanetleyerek, "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim." dedi.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği'ne defnedildi.

Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

