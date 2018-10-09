Şehitlerimizi uğurluyoruz

BALIKESİR (AA) - Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) cenazesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dinçer’in Türk bayrağına sarılı naaşı Bademli Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından, mahalle meydanına getirildi.

Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Enser Aytekin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yusuf Hocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

