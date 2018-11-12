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Şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 22 yaşındaki Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Önder'in ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Van'daki törenin ardından hava yoluyla Antalya Gazipaşa Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, buradan, helallik alınması için Alanya Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evine götürüldü.

Annesi Sevcan, ablası Selma ve babası Sunay Önder ile çok sayıda vatandaşın helalliğinin ardından şehidin cenazesi dualarla Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Camide düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Topçu Er Yusuf Önder'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya şehit Yusuf Önder

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