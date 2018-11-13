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Şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olğun'un cenazesi, memleketi Bursa'nın Gürsu ilçesinde toprağa verildi

Şırnak'ta Gabar bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olğun, memleketi Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olğun'un ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, önce Gürsu ilçesi İstaklal Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Cenaze, şehidin eşi Ceylan, babası Asım ve annesi Güleser Olğun ile akrabaları ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla helallik alınmasının ardından Gürsu Merkez Camisi'ne götürüldü.

Buradaki tören esnasında asker kepi ve beresi takarak gelen şehidin kızı Ceren (4) ile oğlu Mesut Olğun (2), tabutu öperek asker selamı verdi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, eski bakanlar Faruk Çelik ve Efkan Ala, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Gürsu İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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Bursa Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olğun şehit

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