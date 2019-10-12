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Şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, son yolculuğuna uğurlandı

BİLECİK (AA) - Suriye'nin Azez ilçesinde, Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in cenazesi, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Osmanlı Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nezaat Bilgen, babası Mustafa Bilgen, kardeşleri Ömer, Abdulkadir Bilgen ve Müjde Durup, caminin avlusunda kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapan kardeşi Ömer Bilgen, törene Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in kamuflajıyla katıldı.

Şehidin tabuduna sarılan anne Nezaat Bilgen, "Sana kurban olurum. Annem ben ölseydim. Yavrum, benim oğlum çok güçlüydü. Benim oğlum beni çok seviyordu. Benim oğlum sevdalı olmuştu. Oğlum, gitme." diyerek gözyaşı döktü.

Törene, şehidin yakınları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilgen'in cenazesi, İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit Bilgen Bilecik Bozüyük şehit

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