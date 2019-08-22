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"Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Şehitlerimizin kanı sadece tetiği çeken teröristlerin ellerinde değil onlara her türlü desteği sağlayan, arka çıkan ve sahiplenen siyasi bölücülerin ellerinde de vardır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehitlerimizin kanı sadece tetiği çeken teröristlerin ellerinde değil onlara her türlü desteği sağlayan, arka çıkan ve sahiplenen siyasi bölücülerin ellerinde de vardır." ifadesini kullandı.

Destici, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 askerin teröristlerle çıkan çatışmada şehit olması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Şehit olan 3 kahraman Mehmetçik'e Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifalar temenni eden Destici, şehitlerin aileleri ve yakınları başta olmak üzere silahlı kuvvetler mensuplarına ve necip Türk milletine başsağlığı diledi.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"Terörü ve terör örgütlerini destekleyen siyasi bölücülüğün adresi HDP'li sözde belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmalarını demokrasi, seçim, seçmenin tercihi gibi birtakım kelimelerin arkasına sığınarak eleştiren ya da ikircikli davranan siyasi partiler, onların sözcülüğünü, savunuculuğunu yapan ya da şu anda bağımsız hareket eden siyasetçiler şunu bilsinler ki, şehitlerimizin kanı sadece tetiği çeken teröristlerin ellerinde değil onlara her türlü desteği sağlayan, arka çıkan ve sahiplenen siyasi bölücülerin ellerinde de vardır.

Demokrasi ve insan hakları konusunda gerçekten samimi iseler teröre, teröriste ve onların sözcülüğünü, savunuculuğunu yapan siyasi bölücülere karşı da birlikte net tavır gösterme kararlılığında olmalıdırlar."

Destici, Kıran Harekatı ve Pençe Harekatı başta olmak üzere teröre karşı kahramanlık destanı yazarak mücadeleye devam eden güvenlik güçlerine üstün başarılar diledi.

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BBP BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Şırnak'taki terör operasyonu

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