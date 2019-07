Şehitlerin adı kütüphanelerde yaşıyor

Geçen yıl bir avuç gönüllü ile "Şehitlerin de kütüphaneleri olsun" diyerek yola çıkan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projeleri kapsamında bugüne kadar Afyonkarahisar’da 5, Türkiye genelinde de 33 kütüphane açtı.

Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, ülkenin dört bir yanındaki okul ve kurumlarda; toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteği ile kütüphane açmaya devam ediyor. Açılan kütüphanelere şehitlerin ismi verilerek hatıraları yaşatılıyor. Kırmızı beyaz dizayn edilen kütüphanelerin yine bir köşesinde de şehit üniforması sergileniyor.

"Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik"

Kütüphaneler hakkında bilgi veren Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Afyonkarahisar Koordinatörü Hilal Kalafat, her kahramanın gölgesinde bir kütüphane kurmak istediklerini söyledi. Kalafat yaptığı açıklamada, 10 Kasım 2018’de bir avuç gönüllü olarak bir araya geldiklerini söyledi. Kalafat, "Kitaplarla yaşayan şehitler sloganıyla çıktığımız bu yolda Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığından projemize uygunluk alarak çalışmalarımıza başladık. Her kahramanın gölgesinde bir kütüphane olsun istedik. Yine aynı zamanda geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığımızdan projemize referans alarak tüm Türkiye genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.