Şehitlerin baba evinde yas var

Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) personeli astsubay Mustafa Gidergelmez'in Gaziantep'teki baba ocağına acı haber ulaştı.

İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Şemsettin ve annesi Fatma'ya şehadet haberini sağlık ekipleri nezaretinde Kaymakam Muhammed Lütfü Kotan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi.

Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarını tutamayarak ağıt yaktı. Jandarma ekipleri tarafından şehidin ilçede yaptırdığı ve inşaat halinde olan evine Türk bayrağı asıldı.

3 YAŞINDA OĞLU VARDI

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya’da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi. Ayşegül Gidergelmez’e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gidergelmez çiftinin 3 yaşında Hamza adında bir erkek çocukları olduğu belirtildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Gidergelmez'in naaşının yarın ilçedeki Sıdıka Tayyar Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip İslahiye Asri Mezarlığı Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.