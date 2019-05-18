Şehitlerin baba evinde yas var

Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) personeli astsubay Mustafa Gidergelmez'in Gaziantep'teki baba ocağına acı haber ulaştı.
İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Şemsettin ve annesi Fatma'ya şehadet haberini sağlık ekipleri nezaretinde Kaymakam Muhammed Lütfü Kotan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi.
Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarını tutamayarak ağıt yaktı. Jandarma ekipleri tarafından şehidin ilçede yaptırdığı ve inşaat halinde olan evine Türk bayrağı asıldı.
3 YAŞINDA OĞLU VARDI
Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya’da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi. Ayşegül Gidergelmez’e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Gidergelmez çiftinin 3 yaşında Hamza adında bir erkek çocukları olduğu belirtildi.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Gidergelmez'in naaşının yarın ilçedeki Sıdıka Tayyar Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip İslahiye Asri Mezarlığı Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.
ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evinde yas var.
Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şehadet haberi, Kargı ilçesinde yaşayan annesi Hatice ve babası Şaban Kapaklıkaya'ya, Kaymakam Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verildi.
Acı haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı, yakınları ve komşuları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası şehidin cenazesinin, bugün ilçeye bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi.
SUYA KAPILMADAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Öte yandan, JAK timindeki 2 askerin, suya kapılmadan önce derede arama çalışmaları yürütürken görüntülendi. İki askerin en son çekilen bu görüntülerinin ardından arama çalışması yaptıkları dereye girip suya kapıldıkları ortaya çıktı.
(DHA / AA)
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