HABER

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:36 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımı tamamlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alacak.

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapımı tamamlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alacak. Müzede şehitlerin fotoğrafları ve özel eşyaları da sergilenecek.
Müze sergi salonunun girişinde yer alan ve o gece yaşanan olayların etkisinin bir enstelasyonla yansıtıldığı camlı bölümün üzerinden sergileme bölümüne geçilecek. Salonun bir duvarında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türkiye’de gelişen olaylar, başlangıç saati itibari ile dakika dakika bir zaman çizelgesinde anlatılacak. Diğer duvarda ise Türkiye ve Kahramankazan’da 15 Temmuz günü ve sonrası yaşananların yer aldığı fotoğraflar yer alacak. Bu fotoğraflar, ses efektleri ile bir nehir kıvrımı misali duvarın içinden çıkıyormuş algısı oluşturularak ziyaretçilere sunulacak. Bir diğer bölümde de Kahramankazan’da gazi olan vatandaşların özgeçmişleri, 15 Temmuz gecesi ve gazi oldukları an yaşadıklarını anlattıkları röportajların bulunduğu kiosklar ve o gece çekilmiş fotoğrafların illüstrasyonları sergilenecek. Salonunun odak noktasına yerleştirilen dijital ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi ailesi ile yaşadıkları anlatılacak.
Kahramankazan’ın 9 şehidinin anıldığı sergileme ünitelerinde ise şehitlerin fotoğrafı ve kendilerine ait özel eşyaları yer alacak. Ayrıca, duvarda yer alan ekranlarda 9 şehidin her biri ile ilgili hazırlanan üç dakikalık filmler gösterilecek.
Ziyaretçiler, müze sergi salonunda yer alan kiosklar üzerinde bulunan ekranlarda 15 Temmuz olayları ile ilgili arşiv bilgilerine de ulaşabilecek. Müzenin bir diğer salonunda, Türkiye’de 15 Temmuz olaylarında şehadete eren tüm şehitlerimizin fotoğrafları yer alacak. Çıkış koridorundaki videowall ekranlarında ise ziyaretçilere yeni Türkiye’nin yeni dev projelerine ait bir film sunulacak.

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları sergilenecek

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendiTroya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi
Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak isteyenler vekaletlerini Kızılay’a veriyorKurban bereketini yıl boyu yaşatmak isteyenler vekaletlerini Kızılay’a veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı açıklaması

Bakanlık açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe

Adana'da hint keneviri yetiştiren kişinin savunması şaşkınlık yarattı

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.