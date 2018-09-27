Şehitlerin isimleri lisede yaşatılıyor

Samsun Anadolu Lisesi öğrencilerince geliştirilen çalışma kapsamında Samsunlu 25 şehidin ismi, sınıflar, konferans salonu ve kütüphane verildi.

Samsun Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Berat Gök ve Berat Üslü, okuldaki tüm sınıflara Samsunlu şehitlerin isimlerini vermek amacıyla proje geliştirdi.

Okul yönetimine sunulan çalışmanın uygun görülmesi üzerine bir ay önce okuldaki tüm sınıflar ile konferans salonu ve kütüphaneye Samsunlu 25 şehidin isminin yer aldığı tabela konuldu.

Berat Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla şehitlerin isimlerini yaşatmak istediklerini söyledi.

Şehitleri unutturmamak, isimleri sınıflarında yaşatmak amacıyla proje hazırladıklarını belirten Gök, "Buna benzer bir proje daha önce başka bir ilde 15 Temmuz şehitleri için yapılmıştı. Biz de Samsun Anadolu Lisesi olarak farkındalık oluşturmak istedik. Samsunlu şehitlerimizin adlarını sınıflarımıza verdik." ifadesini kullandı.

Berat Üslü de projenin ikinci aşamasında şehitler müzesi oluşturmak istediklerini anlatarak, "Çevremizden çok olumlu görüşler aldık. Bu bizi onore etti. Daha da cesaretlendirdi. Okuldaki 25 sınıfa Samsunlu şehitlerimizin adını verdik. Çok şehidimiz var ama sadece 25'inin ismini yazabildik." dedi.

Samsun Anadolu Lisesi Müdürü Ender Aygün, öğrencilerin milli ve manevi değerlere önem vermelerinin kendilerini gururlandığını vurgulayarak, "Proje kapsamında şehit ailelerimizi de ziyaret edeceğiz. Çocuklarımızın milli ve manevi duyguları hissetmeleri, şehitlerimize değer vermeleri, şehit ailelerini düşünmeleri bizleri mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

