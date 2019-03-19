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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı 3 teröristin Mardin’de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Mardin’in Dargeçit ilçesi Yumurtalı Mahallesi’nde kırsalda sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağara imha edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı 3 teröristin Mardin’de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Mardin’in Dargeçit ilçesi Yumurtalı Mahallesi’nde kırsalda sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağara imha edildi. Mağarada terörden gri kategoride aranan ve başlarına 300 bin TL ödül konulan Dilhaz kod adlı Orhan Ok, Reber kod adlı Kasım Saptık ve Aras Rezzan kod adlı (İran uyruklu) toplam 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Reber kod adlı Kasım Saptık’ın, 2017 yılında Jandarma Uzman Çavuş Hikmet Zengin’in şehit edilmesi, 2018 yılında Mardin Dargeçit ilçesinde yola yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olaylarını gerçekleştiren terörist grubun içerisinde yer aldığı belirtildi.

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