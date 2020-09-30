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Şehitlerin kanı yerde kalmadı, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristin, mayıs ayında 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri olduğu belirlendi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristin, mayıs ayında 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri olduğu belirlendi. Bölgede yapılan operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 3 kişi ise gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari ilçesi, Herekol bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı JÖH/JOPER unsurlarınca 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucunda, 4 Mayıs 2020 tarihinde Hık Tepe mevki’inde el yapımı patlayıcılı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş, 6 Eylül 2020 tarihinde Hık Tepe mevki’inde el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan Hamit Onat isimli vatandaşımız ile Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik diğer silahlı saldırı, mayın ve el yapımı patlayıcı olaylarının faili olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti sonucu, 5 bölücü terör örgütü mensubu cesedi, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 7 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel doküman, ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen A.A., S.B. ve A.B isimli 3 şüpheli şahıs Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı, Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

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