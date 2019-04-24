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"Şehitlerin kanları yerde kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne 21 Nisan'da sızmaya çalışanların arasında yer alan bir grup terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Seriberi Üs Bölgesi'ne 21 Nisan'da sızmaya çalışanların arasında yer alan bir grup terörist, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Seriberi Üs Bölgesi'ne PKK/YPG'li teröristler, 21 Nisan'da sızma girişiminde bulunmuş, çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuştu. Söz konusu saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatı ile saldırıya katılan teröristlerden bir grubu etkisiz hale getirilmişti.

Kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda, 4 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yerleri belirlenen bir grup terörist daha Hakurk'a düzenlenen yeni bir hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Askeri yetkililer, yapılan harekatlarla birlikte şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını, diğer teröristleri de aynı sonun beklediğini ifade etti.

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