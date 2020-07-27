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  4. Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı! Bir ile şehit ateşi düştü

Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı! Bir ile şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Mersin Mut'ta devrilen otobüste şehit olan askerlerin kimlikleri belli olmaya başladı. 22 yaşındaki Tarsuslu Mustafa Dağlı'nın baba evine şehit ateşi düştü.

Şehitlerin kimlikleri belli olmaya başladı! Bir ile şehit ateşi düştü

Asker Mustafa Dağlı’nın şehadet haberi Mersin’in Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Tepeköy Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutan Vekili Kadir Dölek, Tarsus Emniyet Müdür Ercan Erbil, Müftü Ali Can ve askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Dağlı'nın şehadet haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

1 AY ÖNCE ASKERE GİTTİ

Mustafa Dağlı’nın 1 ay önce Manisa’ya askere gittiği öğrenildi.Şehit Dağlı’nın Tepeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA


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