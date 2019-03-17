HABER

Şehitlerin yazdıkları mektuplar vatandaşları duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi, şehitlere ait mektupları 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara dağıttı.

Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi, şehitlere ait mektupları 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlar, okudukları mektuplar karşısında duygulandılar.
Kütahya’da bir grup üniversite öğrencisi, şehitlere ait mektupları vatandaşlara hediye ettiler. 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak isteyen gençlerin bu davranışı vatandaşların büyük taktirini topladı. Dumlupınar Üniversitesi LÖSEV topluluğu gönüllüleri tarafından yapılan etkinlikte şehit Eren Bülbül’den şehit polis memuru Mehmet Güngördü’ye kadar birçok şehidin şehadetlerinden önce yazdıkları mektupları vatandaşlara armağan eden ve okumalarını isteyen gençler, aynı zamanda bir sosyal deney gerçekleştirdiler.
Topluluğun sosyal sorumluluk projeleri koordinatörü Mücahit Buruk, “Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza şehitlerimizin yazmış oldukları mektupları okuttuk. Bunun sonucunda vatandaşların duygu ve düşüncelerini sorduğumuzda ise gayet memnun edici bir tepki ile karşılaştık. Kütahyalılar bu konuda vatansever duygularını belli ediyorlar. Toplamda 20 vatandaşlarımıza mektuplar verdik” dedi.
Öğrencilerden Ümit Dam ve Yusuf Barin, projede yer almaktan mutlu olduklarını ve vatandaşların şehitler hakkındaki düşüncelerini duyduklarında çok gururlandıklarını söylediler.
Okudukları mektup karşısında duygulanan vatandaşlar, üzücü bir durum olmasına karşın kahraman şehitleri unutmayacaklarını ve aldıkları en değerli mektup olduğunu belirterek, "Vatan sağolsun" dediler.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Ailece muhtarlık seçimiAilece muhtarlık seçimi
Dünyanın gözü orada! Türk heyet iniş yaptıDünyanın gözü orada! Türk heyet iniş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

Bakan müjdeyi verdi: Dünyada ilk defa biz yapıyoruz

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Geriye sadece ayakkabıları kaldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

Dünyanın gözü orada! Türk heyet iniş yaptı

Adana sis altında!

Adana sis altında!

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

E-5'te can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan araç evin bahçesine uçtu!

Gece yarısı şaşkına çeviren görüntü! Evin bahçesine uçtu!

Önce polisi aradı, sonra denize atladı

Kendini ihbar edip denize atladı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

Otoparkta pompalı dehşeti! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.