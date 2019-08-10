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Şehitlerinin mezarı başında dua ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Kurban Bayramı arİfesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı.

Şehitlerinin mezarı başında dua ettiler

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Kurban Bayramı arİfesinde şehitlikler ziyaretçilerle doldu taştı. Aileler şehit mezarlarına su döküp, dua etti.
Samsun'da, Kurban Bayramı öncesinde arefe günü kent merkezindeki şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretçiler, şehit kabirleri başında dua etti. Şehit anneleri evlatlarının mezarlar taşlarını ve fotoğraflarını öpüp, okşadı. Vatandaşlar da şehitliğe gelerek mezarlara su döküp, dua etti.
FOTOĞRAFLI

Şehitlerinin mezarı başında dua ettilerŞehitlerinin mezarı başında dua ettilerŞehitlerinin mezarı başında dua ettilerŞehitlerinin mezarı başında dua ettiler

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