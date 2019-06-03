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Şehitleriyle bayramlaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

İzmir'de şehit yakınları, bayram arifesinde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti - Şehit annesi Kolay: - "Gelince dertleşirim. Bıraksalar da bir gece yanında kalsam. Keşke bir yer verseler. Mülkünü vermezler, verseler evimi satıp alırım"

İZMİR (AA) - İzmir'deki Kadifekale Hava Şehitliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlerinin kabrini ziyaret eden vatandaşlarla doldu.

Arife günü mezarlığa gelen aileler, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.

Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bırakan aileler, mezarları temizledi.

Bitlis'te 1993'te şehit olan Piyade Er Şener Kolay'ın annesi Naciye Kolay, çocukları ve torunlarıyla geldiği şehitlikte oğlunun kabri başında dua etti. Kolay ailesi şehitlik ziyaretine kafes içinde muhabbet kuşu da getirdi.

Anne Kolay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da askerlik yapan oğlunun görev için gittiği Bitlis'te şehit olduğunu belirtti.

Oğlunun askere giderken "Şehit olacağım" dediğini aktaran anne, "(Şehit olacağım, alnını dik tutacakasın, başını eğmeyeceksin, rahat gezeceksin) dedi. Ama ana yüreği.. Orası yanıyor. 26 sene oldu acısı hala taze. İki saniye gibi. Çok zor, Allah kimseye vermesin." ifadelerini kullandı.

Kolay, her cuma oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyerek, "Gelince dertleşirim. Bıraksalar da bir gece yanında kalsam. Keşke bir yer verseler. Mülkünü vermezler, verseler evimi satıp alırım. 3 yaşında su kuyusuna düştü, 7 yaşında trafik kazası geçirdi, 10 yaşında motor kazası geçirdi. En son askere gitmeden bir hafta önce sanayi elektriğine kapıldı. Başına gelmeyen bir şey kalmadı." şeklinde konuştu.

Emekli Albay 55 yaşındaki Serdar Arıncı da Kadifekale'deki şehitlikte bir yakının bulunmadığını, ancak her bayram öncesi şehitlikleri ziyaret ettiğini, Türkiye'nin bekası için toprağa verilen evlatları önemli günlerde anmak istediğini dile getirdi.

Arıncı'nın annesi Sare Arıncı, oğluyla birlikte şehitleri ziyaret ettiğini belirterek, "Çok duygulandım. Allah ailelerine sabır versin. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

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