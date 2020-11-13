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Şehitlik hırsızı gözaltına alındı

13.11.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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Şehitlik hırsızı gözaltına alındı

Çorlu Şehitliği’nde son dönemde yaşanan şehit mezarlarının başında bulunan ve pirinçten yapılan yaklaşık 1 metrelik bayrak gönderlerinin çalınması olayını araştıran polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.Çorlu Şehitliği’nde bayrak gönderlerini çaldığı iddia edilen bir kişi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlikte yer alan ve şehit mezarlarının başına bayrak gönderi olarak dikilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki pirinç bayrak gönderlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çorlu Şehitliği’nde son dönemde yaşanan şehit mezarlarının başında bulunan ve pirinçten yapılan yaklaşık 1 metrelik bayrak gönderlerinin çalınması olayını araştıran polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.
Çorlu Şehitliği’nde bayrak gönderlerini çaldığı iddia edilen bir kişi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlikte yer alan ve şehit mezarlarının başına bayrak gönderi olarak dikilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki pirinç bayrak gönderlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin O.B. olduğunu tespit etti.
Şüpheli şahıs polis ekiplerince saklandığı metruk binada yakalandı. Yapılan incelemede O.B. adlı şüphelinin 9 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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