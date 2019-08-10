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Şehitlik ziyaretinde duygulandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da Kurban Bayramı nedeniyle Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitlik ziyaretinde duygulandılar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da Kurban Bayramı nedeniyle Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.
Şehitlik ziyaretine Çankırı Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuz Çiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, askeri erkan ile şehit ve gazi yakınları katıldı. Ziyarette şehitler için dualar edilirken, şehit yakınları zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 yıldır bayram arifelerinde şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Onlarla bayramlaşıyoruz. Aileler kabirlere koşa koşa geliyorlar, dualar ediyorlar, geçmişlerini hatırlıyorlar, anılarını tazeliyorlar. Anneler ağlıyor, babalar yavrularının soğuk fotoğraflarını öpüyorlar. Kurban bayramı meşakkatli bir bayram. Kurbanlıklar kesilecek, misafirler ağırlanacak bir yandan da evlat acısı var. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şahadete koşan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve uzun ömür diliyorum. Ülkemizin her köşesinde görev yapan güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum, herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

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