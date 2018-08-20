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Şehitliklerde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Bursa ve Eskişehir'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere akın etti - Bursa Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpişçi, şehitliğe ziyarette bulundu, mezarlara karanfil bıraktı

Şehitliklerde bayram yoğunluğu

BURSA/ESKİŞEHİR (AA) - Bursa'da ve Eskişehir'de, Kurban Bayramı arifesi nedeniyle vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere akın etti.

Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ne gelen vatandaşlar, temizleyip su döktükleri, çiçeklerle donattıkları mezarların başında dua etti, duygusal anlar yaşadı.

Bursa Garnizon Komutanı Albay Kıvanç Kerpişçi de yakınlarının mezarı başında bekleyen şehit aileleriyle tek tek sohbet etti, moral verdi, mezarlara karanfil bıraktı.

İki aylık astsubayken Polatlı'da şehit olan Hasan Hüseyin Daştan'ın annesi Güldane Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlatları olmadan bayram geçireceklerini söyledi.

Daştan, "Can yavrum can, anne ne söylesin ki burnunun direkleri sızlıyor. İçim dolu, bayram geldi, bayram ederler, analara ne bayram ki içi dolu ana." ifadelerini kullandı.

Şehit pilot üsteğmen oğlu Fedai Aydın'ın kabrinin Eskişehir Hava Şehitliği'nde olduğunu belirten Refik Aydın ise Bursa'da yaşadığını, her bayram buradaki şehitlikleri ziyaretinde oğlunu ziyaret etmiş gibi hissettiğini dile getirdi.

Arife günü nedeniyle şehitlikte yoğunluk yaşanırken toplu dualar edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de de Türk bayraklarıyla donatılan Kanlıpınar Şehitliği'ne gelen şehit yakınları mezarları çiçeklerle donatıp bakımını yaptı.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesi ve civarında 2015 yılında yürütülen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu'nun annesi Vasfiye Topsakaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram günlerinin şehitlikte geçtiğini söyledi.

Oğlunun şehitlik mertebesine eriştiğini anımsatan Topsakaloğlu, "Evlat acısı çok zor. Nereye gitsem evladımın acısı dinmiyor. Vatan sağ olsun. Bütün askerimizi, polisimizi Rabbim korusun. Rabbimden sabır istiyoruz. Hiçbir zaman isyan etmedik. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun." diye konuştu.

1999 yılında Batman Gercüş'te teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Er Serkan Özaydın'ın babası Ahmet Özaydın ise oğlunun şehit olmasının kendilerine gurur verdiğini ifade etti.

Vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda etmeye her zaman hazır olduklarını vurgulayan Özaydın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Bu hain terörün üstesinden gelecektir. Türk milleti kimseye kolay lokma olmaz. Canlı abide olan Çanakkale'de ecdadımız yedi düvelle mücadele etti. Kimseye boyun eğmeyeceğimi gösterdik. Kahraman ordumuz ve devletimiz her türlü güçlüğün üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de şehitliklerde bayram yoğunluğu

Eskişehir'de şehitliklerde bayram yoğunluğu

Eskişehir'de şehitliklerde bayram yoğunluğu

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Eskişehir şehitlik

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