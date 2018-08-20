Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban da Kurban Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp aileleriyle bayramlaştı.

Her bayram hüzünlendiklerini söyleyen Sarı, "İsterse üzerinden 100 sene geçsin, evlat işte. 17 sene geçti ama bana hala dün gibi geliyor. Oğlum biliyordu şehit olacağını, istiyordu. Allah ona gönlüne göre verdi." diye konuştu.



