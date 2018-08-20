HABER

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

Kocaeli'de vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde şehitlikleri ziyaret etti

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de vatandaşlar Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban da Kurban Bayramı dolayısıyla Bağçeşme Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp aileleriyle bayramlaştı.

Şehitlik ziyaretine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık da katıldı.

Şehitlikte düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Aileler de şehit yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunarak, dua etti.

Kabirlerin bakımını yapan bazı şehit yakınları, taşlarını yıkadıkları mezarlara çiçek bıraktı.

\

- "Bana hala dün gibi geliyor"

Şırnak'ta 2001 yılında terör örgütüne yönelik operasyonda, arazi taraması yaparken mayına basması sonucu terhisine 2 ay kala şehit olan Burhan Sarı'nın annesi Hüsniye Sarı da oğlunun kabri başında duygulu anlar yaşadı.

Her bayram hüzünlendiklerini söyleyen Sarı, "İsterse üzerinden 100 sene geçsin, evlat işte. 17 sene geçti ama bana hala dün gibi geliyor. Oğlum biliyordu şehit olacağını, istiyordu. Allah ona gönlüne göre verdi." diye konuştu.

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Göçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri olduGöçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri oldu
Parkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulunduParkinson hastası sahilden kayboldu, tarlada bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.