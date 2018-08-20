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Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kırşehir ve Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi şehitlikteki kabirler ziyaret edildi

KIRŞEHİR/KAYSERİ - Kırşehir ve Kayseri'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde bayram öncesinde tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, tüm şehitler için dua etti. Dua okunduğu sırada bazı şehit ailelerinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Vali Akın, Belediye Başkanı Bahçeci ve protokol üyeleri şehitlikteki ailelerin bayramlarını kutlayarak şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Akın ve Bahçeci, ailelerin talep ve önerilerini dinledi.

Törene, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Vali Akın, törenin ardından yaptığı açıklamada, arife gününde vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve bölünmezliği uğruna canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Hepsine Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onların ve ailelerinin de bayramını kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Bahçeci de Müslüman alemi için çok önemli olan Kurban Bayramı öncesinde şehitlere olan vazifelerini yerine getirdiklerini vurguladı.

Kayseri'de de çok sayıda şehit ailesi, arife günü dolayısıyla çocuklarının kabrine ziyarette bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliklere gelen anneler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Şehit Piyade Uzman Er İsmail Oğuz'un annesi Safiye Oğuz, oğlunun mezarını her bayram mutlaka ziyaret ettiğini söyledi.

Şehadet şerbeti içen şehit oğluyla gurur duyduğunu belirten Oğuz, "Şehitliğe geldikçe çok üzülüyorum. İstiyorum ki oğlumda yanımda olsun. 18 sene oldu. 18 senedir acımız aynı. Bayramlar geldikçe bize daha çok zor oluyor. Beyim olmayınca, bizlere çok zor oluyor. " ifadelerini kullandı.

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