Şehitliklere bayram ziyareti

GAZİANTEP/MALATYA/ADIYAMAN (AA) - Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.
Gaziantep Asri Mezarlık'taki şehitlikte Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okunmasının ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.
Yerlikaya ve beraberindekiler, bayramlarını kutladığı şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.
Programa şehit yakınlarının yanı sıra Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.
Araban ilçesindeki mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar da dua etti. Mezarlara su döken vatandaşlar, çevredeki çiçek ve ağaçların bakımı yaptı.
- Malatya
Malatya'da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti.
Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askeri personel tarafından şehitliği ziyaret edenlere şeker ve kolonya ikram edildi.
Vatandalar, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek dua etti. Bazı vatandaşlar, şehitlerin mezar taşını öptü.
Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da şehitliği ziyaret ederek, dua etti.
Urhal, daha sonra şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
- Adıyaman
Adıyaman Yeni Mezarlık Şehitliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Programa, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından dua eden protokol üyeleri, şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.
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