Şehitliklere bayram ziyareti

GAZİANTEP/MALATYA/ADIYAMAN (AA) - Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Gaziantep Asri Mezarlık'taki şehitlikte Kurban Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okunmasının ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Yerlikaya ve beraberindekiler, bayramlarını kutladığı şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Programa şehit yakınlarının yanı sıra Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Araban ilçesindeki mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar da dua etti. Mezarlara su döken vatandaşlar, çevredeki çiçek ve ağaçların bakımı yaptı.

- Malatya

Malatya'da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti.