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Şehitliklere bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Başkentte şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'nde kabir ziyaretinde bulundu

Şehit aileleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki kabirlerini ziyaret etti.

Şehitliğe sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan aileler, kabir ziyaretinde bulundu.

Şehitlerin mezar taşlarını yıkayan yakınları, bayraklarla donatılan kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şırnak'ta 1996'da şehit düşen komando Asteğmen Yahya Özgür'ün kabrini ziyaret eden okul arkadaşı Hüseyin Ekici, "Şehidimiz benim ilkokul arkadaşımdı. Ben ondan önce gitmiştim askere. Ben de bir çatışmada vuruldum. Güneydoğu gazisiyim. Arkadaşım askerliğini yedek subay olarak yapıyordu. Şehadet haberi geldi. Dönem dönem ziyaretine gelerek anısını yaşatmaya çalışıyorum." dedi.

Ağrı'da 2001'de şehit olan piyade Çavuş İbrahim Bektaş'ın babası Halil Bektaş da oğlunun teröristlerin kurduğu pusuda şehit olduğunu anlatarak, "O günden beri biz bayram nedir bilmiyoruz. Allah bütün şehitlerin mekanını cennet etsin. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Zor bir acı, dayanılacak gibi değil ama yapılacak bir şey yok. Allah'tan geldi, Allah'a gitti. Vatan sağ olsun." diye konuştu.

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Şehit mezarlıklarında buruk bayramŞehit mezarlıklarında buruk bayram
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