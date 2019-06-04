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Şehitliklere duygu dolu bayram ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlikleri ziyaret edip yakınlarının kabri başında dua etti

Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklerde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında dua etti.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Şehitliği'nde bayram yoğunluğu yaşandı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında Kur'an okudu, dua etti. Şehitliklerde duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda şehit olan Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, hüzünlü bir bayram yaşadıklarını söyledi. Evladını kolay yetiştirmediğini belirten Arıgan, ona bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi. Bu vatanı kimsenin bölemeyeceğini ifade eden Arıgan, "Buraya her gün geliyorum. Yavrumu koklamak için bayram sabahı da erkenden geldim. Vatanını seven bir çocuktu. Çocuğuma 'Kanın yerde kalmayacak.' diyorum. Sözün bittiği yer." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin babası Selami Dökmeci ve annesi Ayfer Dökmeci de bayramda ilk ziyaretlerini çocuklarının kabrine yaptı. Baba Dökmeci oğullarından ayrı ilk bayramlarını yaşadıklarını belirterek şehidin vatanı için kendini feda ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da 2012 yılındaki mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Astsubay Murat Düger'in babası Haydar Düger de bayramların kendileri için çok zor geçtiğini belirtti. Devlet büyüklerinin, şehidin adına sahip çıktıklarını belirten Düger, "Afyonkarahisar'da oturduğu caddeye şehidin ismi verildi. Pursaklar'da bir parka ismi verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı bir Kur'an kursuna ismini verdi. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

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Şehit yakınlarından mezarlık ziyareti

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