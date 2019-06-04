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Şehitlikte buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 08:28 | Son Güncelleme

Bursa’da bayram sabahı şehitlikler doldu taştı.

Şehitlikte buruk bayram

Bursa’da bayram sabahı şehitlikler doldu taştı. Şehit düşen evlatları veya yakınlarıyla bayramlaşmak için şehitliklere akın eden yakınları bayram sabahını buruk yaşadı.
Ramazan bayramının ilk saatlerinde, Pınarbaşı Askeri Şehitliği şehit yakınları tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Bursa’da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazının ardından ilk ziyaretlerini şehitliğe gerçekleştirdi. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, onlar için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Şehit yakınları bir bayrama daha buruk girmenin acısını yaşadı.

Şehitlikte buruk bayram

Şehitlikte buruk bayram

Şehitlikte buruk bayram

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