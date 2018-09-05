Şehitlikte 'Erik Dalı' oynadılar!

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynatıldığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 3 Eylül'de kaydedilen ve hızla yayılan görüntüler tepki çekti.

Emet Cevizdere Şehitliğinde, Kaymakamlık ve Günlüce Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen törende, kayda geçen bu görüntü tepki topladı.

