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Şehitlikte 'Erik Dalı' oynadılar!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynatılan görüntü sosyal medyada yayılınca, çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerinde Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynatıldığına dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 3 Eylül'de kaydedilen ve hızla yayılan görüntüler tepki çekti.

Emet Cevizdere Şehitliğinde, Kaymakamlık ve Günlüce Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen törende, kayda geçen bu görüntü tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya şehitlik erik dalı

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