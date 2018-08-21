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ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAM

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:29 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı.

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit aileleri ve yakınlarının bayramın ilk gününde doldurduğu şehitlikte yine hüzün ve gözyaşı hakimdi.
Şehit aileleri ve yakınları bayramın birinci gününde bayram namazının ardından Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Şehitliğe gelenler, önce mezarları temizledi, mezarların bakımlarını yaptıktan sonra da çiçekleri suladı. Mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden şehit aileleri ve yakınları bayram öncesi bir arife gününü daha buruk geçirmenin üzüntüsünü yaşadı.

"BÜTÜN BAYRAMLARIMIZ ŞEHİTLİKTE GEÇİYOR"
Acılı aileler, şehitlerinin mezarları başında gözyaşlarına hakim olamadı. Van Başkale'de teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olan Bekir Cömert'in ağabeyi yaptığı açıklamada acılarının büyük olduğunu belirterek, "Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Acımız büyük. Bütün bayramlarımız burada geçiyor. Acımız dinmiyor ancak tesellimiz onların şehit olmasıdır. Rabbim devletimize zeval vermesin, zalimlere de fırsat vermesin" diye konuştu.

"RABBİM GÖREVİ BAŞINDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"
Şehitlikte dua eden bir başka şehit yakını ise , "Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimiz bizim de evlatlarımız. Onlara dua etmeye geldim. Allah onlardan razı olsun, vatanımız milletimiz sağ olsun. Rabbim görevi başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun, düşmanlarımıza da fırsat vermesin. Bu güzel ülkede hep birlikte huzur ve güven içinde yaşamayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de şehit ailelerine yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Görüntü Dökümü
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-Edirnekapı Şehitliği'nden görüntüler
-Şehit ailelerinin ve yakınlarının gelişi
-Mezar başında oturan aileler
-Dua edenler ve Kur'an okuyanlar
-Gözyaşı dökenler
-Şehit mezarları
-Mezarları temizlenmesi ve sulanması
-Şehit yakınlarıyla röp
-Genel ve detay

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