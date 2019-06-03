Şehitlikte hüzünlü bayram arifesi

Ayrıca, Türkiye Gaziler ve Şehit Ailesi Vakfı temsilcileri de şehitliğe gelen ailelerle sohbet edip, onların yanında olduklarını ilettiler.

Şehitlerini ziyaret eden aileler, kucaklaşıp birbirlerine destek oldular. Bazı aileler de şehit yakınlarına çikolata ve lokum ikram etti.

Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı ve çiçek dikti. Ailelerin, kabir başında gözyaşı döktüğü ve mezar taşlarını öptüğü görüldü.

- "Kahramanlarımızı yalnız bırakmamak için geldim"

Şehitliği ziyaret eden Florya Şenlikköy Camisi İmamı Sadık Bayrakçı, şehitlere dua etmek, Kuran'ı Kerim okumak ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için eşiyle birlikte geldiğini söyledi.

Zaman zaman şehitlikleri ziyaret ettiğini belirten Bayrakçı, şöyle konuştu:

"Şehit yakını değilim ama bu vatanı bize bırakmak için mücadele eden kahramanlarımızı yalnız bırakmamak için geldim. Mezar taşlarını okuduğum zaman çok duygulanıyorum. Şehit çocuklar için mezarların başlarına balon ve şeker bıraktık. Onlar bizim çocuklarımız, yetimlerimiz. Onların babaları biz rahat edelim diye kendi canlarını verdi. Bu yüzden şehit yakınlarıyla ilgilenmek boynumuzun borcu diye düşünüyorum."

