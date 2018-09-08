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Şehitlikteki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde gösteri sunulması olayının ardından Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi.

Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü için 3 Eylül'de ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur'an-ı Kerim okundu.

MUHTAR İSTİFA ETTİ:

Etkinlikte 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan da kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi. İnan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Emet Kaymakamlığı'na; Düzenli ordumuzun ilçemizden geçişi ve ilçemizin kurtuluş yıldönümü olan 3 Eylül kutlama programı çerçevesinde köyümüz hudutları içerisinde bulunan temsili Cevizdere Şehitliği'nde tören düzenlenmiştir. Bu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Ecdad Deneği Başkanı Ali Duyan'ın konuşmaları, folklor gösterisi, şehit mezarlarında Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile halka ikram olarak icra edilmiştir. Program kapsamında folklor gösterisi yapıldığında fon müziği sehven erik dalı oyun havasını çalmıştır. Bu duruma ilçe kaymakamımızca müdahale edilerek, müzik sonlandırılmıştır.

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Folklor ekibi Günlüce Ortaokulu öğrencileri olup, bu müziğin önceden çalınacağından haberim bulunmamaktadır. Programın tamamı yayınlanmadan sadece anıtta kızların oyun oynadığı ima edilerek art niyetli olarak önce sosyal medyaya, daha sonra ulusal basına yanlış bir şekilde yansıtılmıştır.

Ben görev yaptığım 4.5 yıl içerisinde milliyetçi, mili ve manevi değerlerine sahip ve sadık, şehit yakını olarak, özverili ve başarılı olarak muhtarlık görevimi yürüttüm. Sosyal medyada şahsım, muhtarlığım, köyüm, ilçem ve devlet büyüklerim kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılmış ve hakaretlere de maruz kalınmıştır. Şehitlerin maneviyatına daha büyük zarar vermemek ve yanlış anlamalara, art niyetli hareketlere fırsat ve meydan vermemek için muhtarlık görevimden istifa etmek istiyorum. Takdirlerine arz ederim."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya şehitlik erik dalı

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