Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? Sehiv secdesi gerektiren haller

Sehiv secdesi gerektiren haller vacibin ertelenmesi, unutulması ya da farzın ertelenmesi gibi durumlardır. Vacibin eksik olduğu durumlarda namaz sehiv secdesi ile tamamlanabilir. Ancak farz unutulduğu ya da yanlış kılındığı zaman namazın tekrar kılınması gerekir. Peki, sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? Dilerseniz bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele alalım.

Sehiv Ne Demek? Sehiv Secdesi Nedir?

Sehiv; yanılmak, unutmak, dalgınlık anlamlarına gelir. Sehiv secdesi ise namaz kılarken farz ya da vaciplerde yanılma durumunda namazın tamamlanması için yapılan secdedir. Namazda şaşırınca yapılan secde, namazı tamamlar. Namazın sevabında azalma olmaz. Yanılma secdesi namazı da kerahattan kurtarır.

Sehiv Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Sehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır? Sehiv Secdesi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Namazın farzlarında bir erteleme, vaciplerinde ise bir gecikme ya da erteleme olması durumunda, namazın yanlışlıkla terk edilmesi, değiştirilerek ya da geciktirerek yapılması halinde namaz eksik olur. Sehiv secdesi bu eksikliği tamamlamak için yapılır. Ancak burada önemli bir husus vardır. Namazın içindeki vacibin ertelenmesi ya da terk edilmesi durumunda sehiv secdesi ile o namazı tamamlayabiliriz. Namazın içindeki farzlarda bir erteleme olursa, yani orada yapılması gereken bir farzı erteleyerek sonrasında yaparsak bunu da sehiv secdesi ile düzeltebiliriz. Ancak namazın bir farzının unutulması ya da bilmeden terk edilmesi durumunda namazı tekrar kılmak gerekir.