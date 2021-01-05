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Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? Sehiv secdesi gerektiren haller

05.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? Sehiv secdesi gerektiren haller

Sehiv secdesi, ibadetler için son derece önemli bir husustur. Sehiv secdesi gerektiren haller bilindiği zaman kılınan namazın eksiği giderilmiş olur. Eksiği olan namaz sehiv secdesi ile tamamlanır. Peki sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? İşte yanılma secdesi olarak da adlandırılan sehiv secdesi hakkında merak edilenler...

Sehiv secdesi gerektiren haller vacibin ertelenmesi, unutulması ya da farzın ertelenmesi gibi durumlardır. Vacibin eksik olduğu durumlarda namaz sehiv secdesi ile tamamlanabilir. Ancak farz unutulduğu ya da yanlış kılındığı zaman namazın tekrar kılınması gerekir. Peki, sehiv secdesi nedir, nasıl yapılır? Dilerseniz bu konuyu daha kapsamlı bir şekilde ele alalım.

Sehiv Ne Demek? Sehiv Secdesi Nedir?

Sehiv; yanılmak, unutmak, dalgınlık anlamlarına gelir. Sehiv secdesi ise namaz kılarken farz ya da vaciplerde yanılma durumunda namazın tamamlanması için yapılan secdedir. Namazda şaşırınca yapılan secde, namazı tamamlar. Namazın sevabında azalma olmaz. Yanılma secdesi namazı da kerahattan kurtarır.

Sehiv Secdesi Ne Zaman Yapılır?

Sehiv Secdesi Hangi Hallerde Yapılır? Sehiv Secdesi Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Namazın farzlarında bir erteleme, vaciplerinde ise bir gecikme ya da erteleme olması durumunda, namazın yanlışlıkla terk edilmesi, değiştirilerek ya da geciktirerek yapılması halinde namaz eksik olur. Sehiv secdesi bu eksikliği tamamlamak için yapılır. Ancak burada önemli bir husus vardır. Namazın içindeki vacibin ertelenmesi ya da terk edilmesi durumunda sehiv secdesi ile o namazı tamamlayabiliriz. Namazın içindeki farzlarda bir erteleme olursa, yani orada yapılması gereken bir farzı erteleyerek sonrasında yaparsak bunu da sehiv secdesi ile düzeltebiliriz. Ancak namazın bir farzının unutulması ya da bilmeden terk edilmesi durumunda namazı tekrar kılmak gerekir.

Yanlış Kılınan Namaz Tekrar Kılınır Mı? Namazı Yanlış Kılınca Ne Yapılmalı?

Namazın farzlarında yanlışlık yapılırsa veya farzlar terk edilirse namaz yeniden kılınmalıdır. Ancak vaciplerinde yapılan yanlışlıkta sehiv secdesi yapılarak namaz tamamlanmış olur.

Sünnet Namazlarda Sehiv Secdesi Yapılır Mı?

Sehiv secdesi; namazın farz, sünnet ya da nafile namazı olması fark etmeksizin vacip ve farzlarında bir erteleme ya da namazın vacibinde bir noksanlık olması durumunda namazı tamamlamak için yapılır. Fakat unutulmamalıdır ki; eğer namazın farzlarından biri unutulursa namazı yeniden kılmak gerekir. Bunu namazın farzlarını ve vaciplerini tam olarak bildikten sonra ayırt edebiliriz.

Namazın bir farzı yani bir rükün geciktirilirse sehiv secdesi icabet eder. Bir rükün geciktirilmesi demek 3 defa sübhanallah diyecek kadar zaman geciktirmek anlamına gelir. Ancak daha az bir zaman geciktirilirse sehiv secdesine gerek yoktur. Namazın içindeki farzlar, yani rükünler terk edilirse namazı yeniden kılmak gerekir. Namazın rükünlerini sıralayalım:

  • İftitah tekbiri: Namaza Allahuekber diye tekbir getirerek başlamak demektir.
  • Kıyam: İftitah tekbiri ve her rekatta Kur'an'dan okunması gereken asgari miktarda sureyi okuyacak kadar süre ayakta durmak anlamına gelir.
  • Kıraat: Okumak anlamına gelir. Namazda kuran okuduğumuz yani kıyam halinde kısa 3 ayet ya da buna denk uzun bir ayet okuduğumuz kısımdır.
  • Rüku: Eğilmek anlamına gelir. Ellerimiz dizlerimizde öne doğru eğildiğimiz pozisyondur.
  • Secde: Namazın her rekatında belirli uzuvların yere değmesi ile yere kapanmak anlamına gelir. 2 defa secdeye gidilerek tamamlanır.
  • Ka'de-i ahire: Son oturuş anlamına gelir ve namazın sonunda belirli bir süre oturarak beklemek ile tamamlanır. Süresi mezheplere göre değişir, Hanefilerde tahiyyat duasını okuyacak kadar Şafii ve Hanbelilerde ise tahiyyat duasına ek olarak Hz. Peygamber'e salavat getirecek kadardır. Maliki mezhebine göre ise selam vermeye elverişli bir süre oturacak kadardır.

Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır?

Sehiv secdesi yapmanın farklı şekilleri vardır. Bu şekillerin hepsinde sehiv secdesi yerine getirilmiş olur.

Şekil 1
Son rekatta son tahiyyatı okuduktan sonra sağa ve sola selam vermeden 2 defa secde yapılır. Tekrar Ettahiyatu ve sonrasında Salli- Barik, Rabbena duaları okunur ve selam vererek namaz bitirilir.

Şekil 2
Ettahiyyatu okuduktan sonra sağa selam vererek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. 2 defa secdeye gidilir. Doğrulduktan sonra Ettahiyatu Salli-Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra önce sağa sonra sola selam verilir ve namaz bitirilir.

Şekil 3
Ettahiyyatu ve Salli-Barik duaları okunduktan sonra da sehiv secdesi yapmak caizdir.

Şekil 4
Ettahiyyatu, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra 2 tarafa selam verip sehiv secdesi yapılabilir. Selam verdikten sonra 2 defa secdeye gidilir. Tekrar Ettahiyatu Salli-Barik, Rabbena duaları okunur. Selam verilerek namaz tamamlanır.

Sehiv Secdesi Duası
Sehiv secdesi için ayrı bir dua yoktur. Usulü namazın son oturuşuyla aynıdır. Secdeye giderken "Allahuekber" denir. Secdeye kapanıldığında 3 defa "Subhane Rabbiyel Ala" diyerek oturulur. Namazın son oturuşunda okuduğumuz Ettahiyatu, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Sehiv secdesi duası bu şekilde tamamlanır.

Ettahiyyatu Duası
Ettehiyyâtu lillâhi ve's-salevâtu ve't-tayyibâtu esselâmu 'aleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu 'aleynâ ve 'alâ 'ıbâdillâhi's-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden 'abduhû ve rasûluh.

Salli- Barik Duaları
Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

Rabbena Atina- Rabbenağfirli Duaları
Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten vekınâ azâbe'n-nâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevmeyekumü'l-hisâb

Sehiv Secdesi Unutulursa Ne Olur?

Sehiv secdesi yapmayı gerektiren bir durum varsa sehiv secdesi vaciptir. Eğer bir farzın terk edilmesi durumu varsa namaz yeniden kılınarak yerine getirilmiş olur.

Sehiv secdesi 3 durumda düşer. Bunları sayacak olursak;

Sehiv secdesi unutulursa;

  • Namaz içerisinde sehiv secdesi unutulursa ve selam verip namazdan ayrıldıysanız sehiv secdesini unutma halinde yapmadığınız için namazınızda bir noksanlık oluşmaz.
  • Namaz vaktinin daralması ya da kerahat vaktine girilmesi durumunda;
  • Sabah namazını kılarken güneşin doğuş vaktinin gelmesi ya da ikindi namazını kılarken kerahat vaktine girilmesi gibi durumlarda sehiv secdesi düşer.
  • Namaz kılmaya aykırı bir durum konuşmak, kıbleden dönmek gibi durumlarda sehiv secdesi düşer.
  • Ancak namazı bitirip dua ettikten sonra seccadeden henüz kalkmadan sehiv secdesini unuttuğunuzu fark ettiyseniz, yönünüz kıbleden ayrılmadıysa ve dünya kelamı etmediyseniz, konuşma gülme gibi namaza aykırı bir durum olmadığı takdirde sehiv secdesini namaz bittikten sonra da yapmak caizdir.

Yukarıdaki sehiv secdesini düşüren hallerde namazı yeniden eda etmeye gerek yoktur. Yanılarak sehiv secdesi gerektiren bir durumla karşılaşıldığı için sehiv secdesi düşer, namaz tamamlanmış olur.

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