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Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 04:37 | Son Güncelleme

Karaman'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, seken kurşunla omuzundan yaralandı.

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Elmaşehir Mahallesi 1. TOKİ konutları yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisini arayan ekipler, olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobilin yakalanması için çalışma başlattı.

LASTİKLERDEN SEKEN MERMİ SÜRÜCÜNÜN OMZUNA SAPLANDI

Kaçan otomobilin izini süren ekipler eşkale uyan bir otomobile şehir merkezinde dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Polis, kaçan otomobili durdurmak için lastiklerine silahla ateş etti. Lastiklere sıkılan mermi sekerek otomobilin sürücüsü 17 yaşındaki İ. S.'nin omuzuna isabet etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GELEREK GENCİN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Polis aracına da çarparak duran otomobilin sürücüsü İ.S., yine kendini kovalayan polisler tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürüldü. Kurşun sol omuzundan girip çıkan sürücü İ.S., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’da hastaneye gelerek, yaralı gencin sağlık durumu hakkında bilgi alarak bir süre ailesiyle görüştü. (İHA)

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Karaman polis

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