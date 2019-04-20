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"Şehri Onun Gözü İle Gez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencileri "Şehri Onun Gözü İle Gez" projesi kapsamında, görme engelli çocuklara İstanbul'u gezdirdi

İSTANBUL (AA) - Üniversite öğrencileri "Şehri Onun Gözü İle Gez" projesi kapsamında, görme engelli çocuklara İstanbul'u gezdirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Genç Projelere Destek Programı kapsamında 40 görme engelli çocuk ve üniversite öğrencileri Galata Kulesi'nde buluştu. Görme engelli çocuklar tarihi yapıya dokunarak ve öğrencilerin anlatımıyla anlamaya çalıştı.

Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Sarnıcı'nı da gezen çocuklar eğlence ve tarih dolu bir gün geçirdi.

Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Zilan Ergün, İstanbul'un tarihi noktalarını böyle bir proje sayesinde gezmekten mutlu olduğunu söyledi. Özellikle de kendilerine yardımcı olan ağabey ve ablalarına teşekkür ettiğini belirten Ergün, "Çok iyiler, çok iyi anlatıyorlar. Yani bildiklerini benimle paylaşmalarından mutlu oldum." dedi.

Görme engelli çocuklara gün boyu yardımcı olan öğrencilerden biri olan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nesibe Aşkar da bu projenin içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çocuklara tasvir ederek ve sorular sorarak dolaştıkları yerleri anlattıklarını belirten Aşkar, "Çocuklar için böyle kalabalık bir ortamda gezmek çok daha önemli, aileler bazen çok korumacı olabiliyorlar. Böyle ortamlara çocukları göndermek istemeyebiliyorlar. Ama çocukların böyle ortamlara girebildiğini gösterdiğimiz için de bu projeyi yapmaya gerçekten devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Görme engelliler

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