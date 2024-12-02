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Şehri terk edip Ege'ye yerleşmişti! Aslıhan Gürbüz 10 kilo verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 14:07
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Kral Kaybederse dizisinin kadrosuna dahil olan Aslıhan Gürbüz 10 kilo verdi. Bir süredir diyet yapan başarılı oyuncunun sırrı sağlıklı beslenme...

Şehri terk edip Ege'ye yerleşmişti! Aslıhan Gürbüz 10 kilo verdi

MYNET DETAY-Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteri ile yıldızı parlayan Aslıhan Gürbüz, bir süre önce şehri terk etmiş ve doğayla iç içe yaşamaya başlamıştı.

Gözlerden uzak yaşamaya çalışan ve sadece projeleri için İstanbul'a gelen Gürbüz son dönemde aldığı kiloları vermek için harekete geçti.

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Halit Ergenç ve Merve Dizdar'lı Kral Kaybederse dizisine dahil olan Aslıhan Gürbüz diyetin sonuçlarını aldı.

Ünlü diyetisyen Nilay Keçeci danışmanlığında diyet yapan Gürbüz 10 kilo verdi. Keçeci danışmanının başarısını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

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DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYOR

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu İsmail Hacıoğlu'yla aşk yaşayan ünlü oyuncu yaşadığı sağlık sorunları sebebi ile bir süre ekrana ara verip Ege'ye yerlemişti.

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Gürbüz
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