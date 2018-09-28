HABER

"Şehrimiz Antalya" kitabı ile kent bilinci oluşturulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl seçmeli ders olarak müfredatta yer verdiği kent kültürü dersinde okutulacak "Şehrimiz Antalya" kitabı, okullara dağıtılmaya başlandı - Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan: - "Şehrimiz Antalya kitabı ile kent bilincini oluşturacağız. Antalya'da eğitim gören 64 ülkeden gelen yabancı öğrenciler ve farklı illerde doğduktan sonra turizmin başkentine yerleşen öğrencilere kentin kültürel değerlerini, tarihini, folklorunu, müziğini, yemeğini anlatacağız"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yıl seçmeli ders olarak müfredata alınan kent kültürü dersinde okutulacak "Şehrimiz Antalya" adlı kitap okullarda dağıtılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, müdürlükte düzenlenen öğretmen ve okul müdürlerinin katıldığı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'ya 14 milyondan fazla turistin geldiğini belirtti.

Bakanlıkça bu yıl müfredata alınan kent kültürü dersini çok önemsediklerini vurgulayan Arslan, bu derste okutulmak üzere "Şehrimiz Antalya" adlı kitap bastırdıklarını anlattı.

Arslan, "Şehrimiz Antalya kitabı ile kent bilincini oluşturacağız. Antalya'da eğitim gören 64 ülkeden gelen yabancı öğrenciler ve farklı illerde doğduktan sonra turizmin başkentine yerleşen öğrencilere kentin kültürel değerlerini, tarihini, folklorunu, müziğini, yemeğini anlatacağız. Kentteki 121 pilot okulda bu dersi vermeye başladık. 4 bin öğrencimiz bu kitabı okuyacak ve Antalya'nın bütün değerlerini öğrenecek. Antalya'nın bütün yöresel güzellikleri bu sayede gelecek nesillere aktarılacak." diye konuştu.

Arslan, öğretmen ve öğrencilerin kitaba gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını bildirdi.

Toplantının sonunda Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlere kitap dağıttı.

PARTNERBüyük panik! Yayılırsa durum vahimBüyük panik! Yayılırsa durum vahim
"Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak""Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak"
İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dersimiz Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

TSK'dan operasyon duyurusu!

TSK'dan operasyon duyurusu!

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Osmanlı döneminde esnaf ve zanaatkarların kurdukları dayanışma ve yardımlaşma örgütlerine ne denir? (Hadi İpucu 28 Eylül 20.30)

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bisiklet seçimi nasıl yapılmalı? Bisiklet alırken dikkat edilmesi gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.