"Şehrimiz Antalya" kitabı ile kent bilinci oluşturulacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yıl seçmeli ders olarak müfredata alınan kent kültürü dersinde okutulacak "Şehrimiz Antalya" adlı kitap okullarda dağıtılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, müdürlükte düzenlenen öğretmen ve okul müdürlerinin katıldığı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'ya 14 milyondan fazla turistin geldiğini belirtti.

Bakanlıkça bu yıl müfredata alınan kent kültürü dersini çok önemsediklerini vurgulayan Arslan, bu derste okutulmak üzere "Şehrimiz Antalya" adlı kitap bastırdıklarını anlattı.

Arslan, "Şehrimiz Antalya kitabı ile kent bilincini oluşturacağız. Antalya'da eğitim gören 64 ülkeden gelen yabancı öğrenciler ve farklı illerde doğduktan sonra turizmin başkentine yerleşen öğrencilere kentin kültürel değerlerini, tarihini, folklorunu, müziğini, yemeğini anlatacağız. Kentteki 121 pilot okulda bu dersi vermeye başladık. 4 bin öğrencimiz bu kitabı okuyacak ve Antalya'nın bütün değerlerini öğrenecek. Antalya'nın bütün yöresel güzellikleri bu sayede gelecek nesillere aktarılacak." diye konuştu.

Arslan, öğretmen ve öğrencilerin kitaba gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını bildirdi.

Toplantının sonunda Arslan, okul müdürleri ve öğretmenlere kitap dağıttı.

