"Şehrimizi hedeflediğimiz bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz"

"Şehrimizin bizden en büyük beklentisi sanayinin gelişmesine imkan sağlayacak yer arayışıydı. Bunu hem büyük sanayi hem de büyümeyi hedefleyen sanayi bekliyor. Bu şehrimize istihdam getirecek, beraberinde katma değeri yüksek ürün üretmeyi...Böylelikle Samsun'a değer katarken ülkeye de değer katmayı, tek vücut olarak ülkemizi yaşadığı her zorluktan birlikte çıkarma gücünü bize verecek."

Karaaslan, iş dünyası ve iş adamlarının taleplerini hayata geçireceklerini belirterek, "Biz üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Konuyu detaylandırmak üzere buradayız. Biz AK Parti olarak iş dünyasıyla kol kola girerek şehrimizi hedeflediğimiz o bir üst seviyeye çıkarmanın derdindeyiz. 100. yılda da bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

- Kentte yeni sanayi alanı parselleri üretilecek

Hedeflerin somutlaşması konusunda bakanların Samsun ziyaretlerinin önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun'un üretme potansiyelini geliştirecek hamleyi gerçekleştirecek çok önemli bir alan oluşmuş olacak. Bu bizler için gurur vesilesi olduğu kadar aynı zamanda sanayici olmayan ama evladı okuyan, bu şehirde yaşamak isteyen binlere, onbinlere, yüz binlere de yeni istihdam olanakları sağlayacak bir gelişmenin çok önemli bir ayağı olacak. Biz bunu üniversiteyle, bilimle, sanayiyle ve şehrin diğer dinamikleriyle birlikte gerçekleştirmeyi ve Samsun'a yakışan bir sonuç elde etmeyi çok önemsiyoruz."