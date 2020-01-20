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  4. Şehrin 20 farklı noktasına konulan yemlikler hayvanların gıda ihtiyacını karşılıyor

Şehrin 20 farklı noktasına konulan yemlikler hayvanların gıda ihtiyacını karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova İlçe Belediyesi tarafından cadde, sokak ve parklar ile sokak hayvanlarının kümelendiği bölgelere konulan yemlikler, soğuk kış gününde sokak ve yaban hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılıyor.Suluova Belediyesi, sokak hayvanlarının ve kuşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla park, bahçe ve caddelere yemlik monte etti.

Amasya’nın Suluova İlçe Belediyesi tarafından cadde, sokak ve parklar ile sokak hayvanlarının kümelendiği bölgelere konulan yemlikler, soğuk kış gününde sokak ve yaban hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılıyor.
Suluova Belediyesi, sokak hayvanlarının ve kuşların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla park, bahçe ve caddelere yemlik monte etti. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal belediyecilik projesine bir yenisini daha ekleyerek sokak hayvanlarına beslenme noktası projesini hayata geçirdi. Yılın ilk kar yağışının ilçede etkili olmasıyla birlikte Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçenin 20 farklı noktasındaki beslenme noktalarını ziyaret ederek can dostlarımız sokak hayvanları için mama bıraktı.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Kar rahmettir. Cenab-ı Hak, Suluovamıza merhamet etti. Yağış isteyen toprak için, canlılar için Suluovamızda şükürler olsun ki kar kendini gösterdi. Tabii karla birlikte unutmamamız gereken bir başka husus var, sokak hayvanları. Suluova Belediyesi olarak önemsediğimiz özellikle sokak hayvanlarımızın kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yemlik noktaları oluşturmuştuk. Bugün de onlar için arkadaşlarımızla birlikte beslenme noktalarına yemlerini dağıttık. Karla birlikte sokakta kalan canlılarımız hiç şüphesiz bize emanet, emanete de hep birlikte Suluova Belediyesi olarak bakmaya çalışıyoruz” dedi.

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