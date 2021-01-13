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  4. Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip gitti

Şehrin en işlek caddesinde motorunu ateşe verip gitti

13.01.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler Kavşağı’nda motosikletini yaktıktan sonra kaçtı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda 18:30 sıralarında meydana geldi.

Bursa’da bir şahıs şehrin en işlek caddelerinden olan Acemler Kavşağı’nda motosikletini yaktıktan sonra kaçtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı’nda 18:30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs şehrin en işlek kavşağında 16 CUL 97 plakalı motosikletini yaktı. Olaya şahitlik eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay mahalline ulaşan ekipler yanan motosikleti söndürdü. Akşam iş çıkış saatlerinde meydana gelen olayda trafiğin yoğun olması korkuya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler paniğe neden olurken, polis ekipleri motosikleti yakan şahısla ilgili bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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