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Şehrin göbeğinde beslenen timsaha el konuldu

06.04.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir dükkanın bodrumunda esnaf tarafından beslenen timsaha el konuldu.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi.

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Adana’da bir dükkanın bodrumunda esnaf tarafından beslenen timsaha el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir esnafın iş yerinin bodrum katında timsah beslediği ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis bodruma yaptığı baskında, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) tabi olan timsaha el koydu.
Yurda sokulması, satılması ve beslenmesi yasak olduğu için iş yeri sahibine 3 bin lira para cezası verildi. İş yeri sahibinin de timsahı başka birinden aldığını söylediği öğrenildi.
Timsah, Mersin’in Tarsus ilçesindeki Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

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