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Şehrin göbeğinde demir duba ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

BURSA'da iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de başına demir dubayla vurularak yaralandı.

Şehrin göbeğinde demir duba ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de başına demir dubayla vurularak yaralandı. Polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Aralarında borç- alacak yüzünden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişi araçlara giriş yasağı için konulan demir dubayı yerinden sökerek karşı gruba saldırdı. Diğer gruptakiler de bıçak ve bir iş yerinden aldıkları sandalyelerle karşılık verdi. Olayda, G.A. bıçaklanarak, O.A. da başına demir duba ile vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahalleye gelen 112 Acil ekipleri yaralı G.A. ve O.A.'yı ilk müdahaleden sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek G.A. ve O.A.'yı yaralayan 5 kişiyi gözaltına aldı.
KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kavga, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların G.A. ve O.A.'yı bıçak ve demir dubayla kovalayıp yaraladıkları, ardından kaçtıktan sonra da yine ellerinde demir duba ve bıçaklarla döndükleri görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Şehrin göbeğinde demir duba ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltıŞehrin göbeğinde demir duba ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltıŞehrin göbeğinde demir duba ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltıŞehrin göbeğinde demir duba ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

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