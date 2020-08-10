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Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir kadın, 50 kişinin kullandığı mahalle yolunu "tapulu arazim" diyerek ulaşıma kapattı. Araç ve yaya geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalleli, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar

Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde ikamet eden yaklaşık 50 kişi, evlerine ulaşım problemi yaşıyor. Mahallede ikamet eden Saliha Ç., iddialara göre 8 haneye giden yolu tapulu arazisi olduğu iddiasıyla kapattı. Yola önce demir kapı koyan kadın; ardından da kazık çaktı. 2B arazisi dolayısıyla tapularını alan mahalle sakinleri, evlerine giden yolun kapatılması üzerine devlet yetkililerinden yardım istedi.

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İki senedir yol problemi yaşadıklarını anlatan Melahat Karadayı, yolu kullanmak istediklerinde tartışma yaşandığını ifade etti. Yolu lise öğrencilerinin de kullandığını kendisinin öğretmen olduğunu anlatan Karadayı, "İki senedir yolumuz kapalı. Bizi hiç geçirmiyor. Ambulans bile geçmiyor. Burası eskiden müşterek araziydi. 2B arazisi olarak şahıs tapularımızı aldık. Bu yol da aynı şekilde 2B arazisi içinde. Biz bu yolu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ben belediye başkanımdan, valimden yardım bekliyorum. Karşımızda engelli vatandaş var. Şu anda toplam 7-8 daireyiz. Yolu kapatmaya hakkı yok. Biz hak ve hukuk yoluyla bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama yolu kapatmaya hakkı olmadığı için biz bu yolun açılmasını istiyoruz. İlk önce demir kapıyı koydular ve sabitlediler. Daha sonra da kazık çaktılar. Burası bir de okul yolu. Lise talebeleri bu yolu kullanıyor. Kendim de öğretmenim. Buradan geçerken geçemeyeceğimizi söylüyor. Şimdi kazıkların olduğu yere teller dikecekmiş. Demir kapının olduğu yere de duvar örecekmiş. Biz bu yönde duyumlar aldık. Tutanaklarımı da belediyeden yaptım. Yetkililerden bu yönde gerçekten yardım bekliyoruz. Burayı herkes kullanıyor. Başka geçecek araba yolumuz yok. Kötü bir patika yolumuz var. Alışveriş yapıyoruz. 300 metre aşağıdan torbaları taşıyoruz. Kiracımız eşyasını taşıyacak. Halbuki burası senelerin yolu" dedi.

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"ŞEHRİN GÖBEĞİNDE İNSANLARI EVİNE HAPİS ETTİ"

80 yaşındaki kayınvalidesi ve engelli baldızını hastaneye sırtında taşıdığını söyleyen Metin Süzer, "Burada engelli baldızım ve 80 yaşında kayınvalidem var. Onlara bakıyorum. O kadın geldi. Dün eve giden yolu kapattı. Evimizin kapısını kapattı. Buraların kendisinin tapulu yerleri olduğunu söylüyor. Biz şu anda çok mağduruz. İki ihtiyar kadın nereden evine girecek. Arabayla getiremiyorum. Arabayı geçirtmiyor. Evin girişini kapattı. Biz devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En az 10 aile var. Herkes mağdur. Burada insanların hapis etti. İnsanlar evlerine nasıl girecek? Burası şehrin göbeği. Biz imdat diyoruz. Acilen yardım bekliyoruz" diye konuştu.

İmarda gözüken 6 metrelik yolun mahalleli tarafından kullanılması gerekirken Saliha Ç. tarafından kapatıldığını söyleyen Cengiz Karadayı da "Burası yılların yolu. Burada imarda belediyenin 6 metre yolu vardır. Validen, belediye başkanından yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İHA

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