Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar

Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde ikamet eden yaklaşık 50 kişi, evlerine ulaşım problemi yaşıyor. Mahallede ikamet eden Saliha Ç., iddialara göre 8 haneye giden yolu tapulu arazisi olduğu iddiasıyla kapattı. Yola önce demir kapı koyan kadın; ardından da kazık çaktı. 2B arazisi dolayısıyla tapularını alan mahalle sakinleri, evlerine giden yolun kapatılması üzerine devlet yetkililerinden yardım istedi.

İki senedir yol problemi yaşadıklarını anlatan Melahat Karadayı, yolu kullanmak istediklerinde tartışma yaşandığını ifade etti. Yolu lise öğrencilerinin de kullandığını kendisinin öğretmen olduğunu anlatan Karadayı, "İki senedir yolumuz kapalı. Bizi hiç geçirmiyor. Ambulans bile geçmiyor. Burası eskiden müşterek araziydi. 2B arazisi olarak şahıs tapularımızı aldık. Bu yol da aynı şekilde 2B arazisi içinde. Biz bu yolu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ben belediye başkanımdan, valimden yardım bekliyorum. Karşımızda engelli vatandaş var. Şu anda toplam 7-8 daireyiz. Yolu kapatmaya hakkı yok. Biz hak ve hukuk yoluyla bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama yolu kapatmaya hakkı olmadığı için biz bu yolun açılmasını istiyoruz. İlk önce demir kapıyı koydular ve sabitlediler. Daha sonra da kazık çaktılar. Burası bir de okul yolu. Lise talebeleri bu yolu kullanıyor. Kendim de öğretmenim. Buradan geçerken geçemeyeceğimizi söylüyor. Şimdi kazıkların olduğu yere teller dikecekmiş. Demir kapının olduğu yere de duvar örecekmiş. Biz bu yönde duyumlar aldık. Tutanaklarımı da belediyeden yaptım. Yetkililerden bu yönde gerçekten yardım bekliyoruz. Burayı herkes kullanıyor. Başka geçecek araba yolumuz yok. Kötü bir patika yolumuz var. Alışveriş yapıyoruz. 300 metre aşağıdan torbaları taşıyoruz. Kiracımız eşyasını taşıyacak. Halbuki burası senelerin yolu" dedi.