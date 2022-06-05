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Şehrin göbeğinde otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı... İzmir'de dehşet anları

05.06.2022 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, hareket halindeki otomobile uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda, Metin Arslan hayatını kaybederken Mehmet Ali Oğuz ise ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen araç içerisindeki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şehrin göbeğinde otomobile uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı... İzmir'de dehşet anları

Kan donduran olay, dün saat 23.15 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne seyir halinde olan Metin Arslan ile Mehmet Ali Oğuz'un içerisinde bulunduğu otomobile, başka bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

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Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Arslan ve Oğuz ağır yaralandı.

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Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Arslan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Metin Arslan hayatını kaybederken, Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen araç içerisindeki şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Konak ilçesi silahlı saldırı
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