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Şehrin "göbeğinde" uluslararası öğrencilerden "obezite" farkındalığı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Erasmus+ Projesi kapsamında 8 ülkeden Bursa'ya gelen 40 uluslararası öğrenci, kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda düzenledikleri "flash mob" etkinliğiyle obeziteye dikkati çekti - Proje koordinatörü Alaeddin Türkmen: - "Halkımız etkinliğimizi beğendi ve faaliyetin içinde yer aldı. Proje kapsamında obeziteye karşı insanlarda farkındalık yaratmak, tüketimi bilinçlendirmek gibi alanlarda çeşitli gösteriler ve etkinlikler planladık" - Ukrayna'dan projeye katılan Akhtem Amzaev: - "Sağlıklı yaşam farkındalığı için bu etkinliği gerçekleştirdik. Burada olduğum için çok mutluyum"

Erasmus+ Projesi kapsamında 8 ülkeden Bursa'ya gelen 40 uluslararası öğrenci, bir parkta obeziteye dikkati çekmek için "flash mob" etkinliği yaptı.

Bursa merkezli Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen bir gençlik değişimi projesi olan "Erasmus+ ile Sürdürülebilir Gelecek Projesi" kapsamında Estonya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Ukrayna, Suriye, Avusturya ve Azerbaycan'dan 40 genç, Bursa'ya geldi.

Kentte 3 Kasım'a kadar devam edecek etkinlikte gençler Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Daha sonra şehrin en kalabalık meydanlarından tarihi Ulu Cami yanındaki Orhangazi Parkı'na gelen grup, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle flash mob gösterisi gerçekleştirdi. Parkın çeşitli yerlerine dağılan öğrenciler, müzik eşliğinde havuz kenarında toplanarak egzersiz yapmaya başladı.

Sağlıklı ve hareketli yaşam tarzının önemini vurgulamayı amaçlayan gençler, obezite ile mücadele konusuna da dikkati çekmeye çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar da gösteriyi ilgiyle izledi. Bazıları etkinliğe dahil olup gençlerle egzersiz yaptı, bazıları ise fotoğraf çekti.

Proje koordinatörü Alaeddin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 28 Ekim-3 Kasım'da 8 ülkeden 40 gencin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'den de katılımcıların bulunduğu projenin bütçesinin 100 bin lira olduğunu belirten Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında ilk faaliyetimiz sağlıklı yaşama dikkati çekmek adına bir flash mob gösterisiydi. Önemli olan, insanların spontane bir şekilde sağlıklı yaşama yönelik hareketlerle dikkat çekmesidir. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Halkımız etkinliğimizi beğendi ve faaliyetin içinde yer aldı. Proje kapsamında obeziteye karşı insanlarda farkındalık yaratmak, tüketimi bilinçlendirmek gibi alanlarda çeşitli gösteriler ve etkinlikler planladık. Proje kapsamında fidan dikme, çöp toplama gibi çevre alanında çeşitli etkinliklerimiz de olacak."

Türkmen, daha yaşanılabilir bir dünya için projeye katkı sunan uluslararası öğrencilere teşekkür etti.

Yabancı katılımcıların özellikle Türk kültürünü çok merak ettiğini aktaran Türkmen, "Estonya, Ukrayna gibi ülkeler Türk kültürü hakkında çok bilgi sahibi değil. Kültürlerarası etkileşimi çok önemsedik. En önemlisi Türklerin misafirperverliğini yabancılara göstermek istedik. Bu kapsamda çeşitli kamu kuruluşlarını da ziyaret edeceğiz." dedi.

Alaeddin Türkmen, gençlerin halkla diyaloglarını güçlendirmek için vatandaşlarla bire bir iletişim kurabilecekleri faaliyetler planladıklarını dile getirdi.

Projenin başka bir amacının daha olduğuna değinen Türkmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de olmaktan ve kendilerine sunulan ortamdan mutlular. Bu projeyle amaçladığımız en önemli şey de Türkiye'nin gerçekten güvenli bir ülke olduğunu vurgulamaktı. Barış Pınarı Harekatı süresince Avrupa ülkelerinin bazıları Türkiye ile ilgili bazı yanlış söylemlerde bulundu. Biz Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu, herkesin barış içinde yaşadığını ve birçok kültüre ev sahipliği yaptığını göstermek istedik. Şu an için amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz."

- "Burada aldığım eğitimleri ülkeme taşıyacağım"

Estonya'dan gelen Annaliis Uutea da sağlıklı yaşam için böyle bir etkinliğe katıldığını belirtti.

Daha önce Alanya ve İstanbul'u gezdiğini, Bursa'da ilk kez bulunduğunu anlatan Uutea, "Alanya turistik bir yer, çok güzeldi. İstanbul çok kültürel bir şehir. Bursa çok tarihi bir yer. Farklı tarihler var. İlk defa böyle bir şehir görüyorum. Motivasyonum yükseldi. Burada aldığım eğitimleri ülkeme taşıyacağım, orada da uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan katılan Akhtem Amzaev ise proje sayesinde farklı kültürlerden insanlarla tanıştıklarını vurguladı.

Onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Amzaev, "Bu projenin temel amacı bu. Farklı kültürlerden insanlarla zaman geçiriyoruz. Farklı ülkelerden olmamıza rağmen birlikte olmaktan mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Türkçe konuşan Amzaev, "Çok teşekkür ederim. Türkiye çok güzel. Gelecek senelerde birlikte böyle bir projede daha görüşmeyi umuyorum." diye konuştu.

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