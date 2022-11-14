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Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! İstiklal'deki hain saldırıdan sonra 'bomba' paylaşımı ekipleri harekete geçirdi

14.11.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırı tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Bir şahsın sosyal medyadan Eskişehir’de patlama olacağına dair yaptığı paylaşım ekipleri harekete geçirdi. Paylaşımda, şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi yer aldı. Sosyal medyadan bomba provokasyonu yaptığı iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! İstiklal'deki hain saldırıdan sonra 'bomba' paylaşımı ekipleri harekete geçirdi

Tüm Türkiye, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda hayatını kaybedenlerin yasını tutarken Eskişehir'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir şahsın Eskişehir'de patlama olacağına dair provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunun iddia edilmesi üzerine ekipler önce şüpheliyi takibe aldı, ardından operasyon düzenledi. Söz konusu paylaşımlar yaptığı iddia edilen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken paylaşımdaki, şehrin haritası ve geri sayım ibaresiyle alakalı detaylar dehşete düşürdü. İşte olayın tüm ayrıntıları...

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ŞEHRİN HARİTASININ ÜSTÜNDE GERİ SAYIM İBARESİ

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir’de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı.

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OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin Sokak’taki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilen şüpheli, akabinde sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Saldırganın yanındaki kadınlar kim? Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

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patlama sosyal medya Eskişehir

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